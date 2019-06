Wanderung mit Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Macedonia gewinnen!

Auszeichnung für mehr als 15.000 verkaufte Exemplare

Verleihung des Goldenen Buches an Manuela Macedonia für den Bestseller „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“



Welche positiven Auswirkungen regelmäßige Bewegung auf unser Gehirn hat erzählt die Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Macedonia leichtfüßig, verständlich und mit einer Prise Humor in ihrem Bestseller „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“ (Brandstätter Verlag). Für mehr als 15.000 verkaufte Exemplare verleiht der Österreichische Hauptverband am 26.6 bei Thalia Linz das Goldene Buch.



Wie wir schlauer werden, besser denken und uns vor Demenz schützen

Dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper lebt war schon zur Zeit der alten Römer bekannt. Dass körperliche Betätigung aber tatsächlich einen leistungsfähigen Geist mit sich bringt, ist erst seit wenigen Jahren bestätigt. In der Neurowissenschaft wurden dazu zahlreiche Studien durchgeführt. Besonders intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat sich Dr. Manuela Macedonia. Sie promovierte an der Universität Salzburg über die Auswirkungen von Bewegungen auf das Gedächtnis. Heute ist sie an der Johannes Kepler Universität in Linz tätig. In dem 2018 veröffentlichten Bestseller zeigt die Expertin auf leichtfüßig-humorvolle und verständliche Art und Weise, welche positiven Auswirkungen regelmäßige Bewegung auf das Gehirn hat. Das Gehirn als wichtigstes Organ steuert das Denken, Fühlen, Erinnern und Lernen. Dennoch wird dem Gehirn im Vergleich zum Körper deutlich weniger Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei ist laut Macedonia wissenschaftlich erwiesen, dass die Verbesserung der Gehirnleistung ein entscheidendes Kriterium für ein gesundes und langes Leben ist. Die Wissenschafterin hat die Auswirkungen von Stress, Schlaf- und Bewegungsmangel am eigenen Leib zu spüren bekommen. Anhand persönlicher Erfahrungen zeigt Macedonia in ihrem Bestseller, welche Folgeschäden ein ungesunder Lebensstil für das Gehirn haben kann und wie man diesen entgegenwirkt.



Zeitgemäße Fachliteratur

„Mit ihrem Bestseller „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“ hat Manuela Macedonia den Nerv der Zeit getroffen. Nicht umsonst wurde das Buch mehr als 15.000 Mal verkauft“, freut sich Mag. Andrea Mikhaeel, Marketingleitung Thalia Österreich auf die bevorstehende Verleihung. Erschienen ist das Buch im Brandstätter Verlag mit Sitz in Wien, der zu den führenden Bildbandverlagen im deutschsprachigen Raum zählt und sich neben der Kulinarik auch ganz besonders den Themen Wissen & Entdecken sowie Kunst & Leben widmet. Tradition, Handwerk & Pioniergeist zeichnen den renommierten Verlag aus.



