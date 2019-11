Volkshilfe Nacht der Vielfalt am 23.11. 2019 in der Linzer Tabakfabrik!

NACHT DER VIELFALT 2019:

Ein starkes Zeichen für Weltoffenheit

1.500 MitarbeiterInnen der Volkshilfe Oberösterreich pflegen und betreuen 365 Tage im Jahr junge und alte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung, arbeitslose und geflüchtete Menschen. „Für die Menschen da“ lautet entsprechend das Motto der Volkshilfe. An einem ganz besonderen Abend im Jahr wird das Mensch-Sein in all seiner Vielfalt gefeiert: Am Samstag, 23. November, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), bei der 14. NACHT DER VIELFALT zum ersten Mal in der Linzer Tabakfabrik.

In der neuen Veranstaltungs-Lokalität Tabakfabrik bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Der Volkshilfe-Ball wird komplett neu aufgestellt: Eines ändert sich nicht: Auch in der ehemaligen „Tschickbude“ wird kräftig das Tanzbein geschwungen: Die passende Musik dazu servieren

Adam Project, die Swingrowers aus Süditalien und zum Höhepunkt Russkaja. Deren neues Album „No One ist Illegal“ passt perfekt zur Volkshilfe und zur NACHT DER VIELFALT 2019.

Wer nach Russkaja noch Kraft und keine Lust aufs Nachhause-Gehen hat, für den legen DJane La Oona Montana und Selecta Ufuk heiße Tracks in der kleinen aber feinen Disco auf. Durch den Abend führt Moderatorin Miriam Hie.

Einzigartig ist die Atmosphäre bei der NACHT DER VIELFALT. Hier feiern arme mit wohlhabenden Menschen, Menschen mit und ohne Job, mit und ohne Dach über dem Kopf, mit und ohne österreichischem Pass. Jedes Jahr stellt die Volkshilfe Freikarten für Ballgäste zur Verfügung, die sich so eine Veranstaltung nicht leisten könnten.

Ein weiteres Markenzeichen des Volkshilfe-Balls sind die kulinarischen Schmankerl aus aller Welt: Köstlichkeiten aus Syrien, Afghanistan, Afrika und weiteren Regionen stehen auf der Speisekarte.



Vorverkaufs-Karten für die NACHT DER VIELFALT zum Preis von

29 Euro gibt es auf Ö-Ticket, in allen 19 Volkshilfe Shops, bei der Volkshilfe in Linz, Glimpfingerstraße 48 und Stockhofstraße 40.

Alles weitere unter www.nachtdervielfalt.at

Wir verlosen:

10 x 2 Eintrittskarten

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.