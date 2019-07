VIP-Karten für die Beachvolleyball Staatsmeisterschaften 2019 gewinnen!

Beachvolleyball Staatsmeisterschaften 2019 presented by De'Longhi:

Das heißeste nationale Beachevent des Jahres!



Das erwartet Sie dieses Jahr

Die Österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften presented by DeLonghi am wunderschönen Attersee starten dieses Jahr mit einer großen Eröffnungsfeier am Donnerstag, 22. August 2019. Zum Programm gehören neben der großen Spielervorstellung auch eine – noch streng geheime – Show unter freiem Himmel. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!



Die großen gejagten bei den Herren werden auch 2019 wieder die Routiniers Clemens Doppler und Alexander Horst sein. Das eingespielte Duo agiert seit Jahren in der absoluten Weltspitze und konnte mit der Silber Medaille bei der Heim-WM in Wien 2017 für Aufsehen sorgen. Mit Robin Seidl und seinem neuen Partner Philipp Waller hat sich im letzten Jahr ein weiteres Team in der Weltspitze etabliert und wird am Attersee um den Titel kämpfen. Die beiden Jungstars erreichten bei der heurigen Weltmeisterschaft in Hamburg als erfolgreichste österreichisches Beachteam Rang 9 und sind heiß auf den Staatsmeistertitel. Doch die Konkurrenz ist groß, die Dichte bei den Herren extrem hoch. Mittlerweile spielen 13 nationale Herren Teams auf der internationalen Bühne und sorgen dadurch für einen allgemeinen Leistungsanstieg in Österreich. Teams wie Xandi Huber/Christoph Dressler, Martin Ermacora/Moritz Pristauz, sowie die wiedervereinten Staatsmeister von 2016 und „Local Heroes“ Peter Eglseer und Florian Schnetzer sind ebenfalls heiß auf Medaillen.



Bei den Damen wartet Österreichs Nummer 1 Duo Kathi Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig noch auf ihren ersten gemeinsamen Titel, der 2019 realisiert werden soll. Dies wollen die Vorjahressieger Katharina Almer und Daniela Fankhauser sicherlich verhindern. 2018 besonders aufgezeigt haben die „Youngstars“ Ronja und Dorina Klinger die sich über den Winter in der Sonne von Miami auf den Beachvolleyball Sommer vorbereitet haben und heuer richtig durchstarten möchten. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen noch Nadine und Teresa Strauss sowie die Oberösterreicherinnen Valerie Teufl und Eva Freiberger. Es wird auf jeden Fall heiß in der Help-Mobile-Arena, wenn um die diesjährigen Staatsmeistertitel gekämpft wird.



Auch bei den Sideevents geht es heiß her – die Ö3 Party steigt wieder am Samstag, 24. August in der Marina Schörfling. Nähere Informationen findet ihr auf der Website www.beach-battle.at



Die OÖNachrichten verlosen VIP-Tickets für folgende Tage:

• 1 x 2 VIP-Karten für Freitag, 23.08.2019

• 1 x 2 VIP-Karten für Samstag, 24.08.2019

• 1 x 2 VIP-Karten für Sonntag, 25.08.2019



Das Gewinnspiel läuft bis 12.08.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.

