VIP-Karten für die AK Summer Stage gewinnen!

AK SUMMER STAGE / Freitag, 30. August, Pfarrplatz Linz

Heuer findet zum 3. Mal das von der Linzer Band SUPERFEUCHT initiierte Sommer Open Air am Pfarrplatz in Linz statt. Diesmal und unter AK Summer Stage.

Das Open Air hat sich mittlerweile zu einem Geheimtipp in Sachen guter Musik entwickelt auch wenn man bei über 4.000 Besuchern nicht mehr von einem Geheimtipp sprechen sollte.

SUPERFEUCHT brachten 2017 MINISEX und 2018 OPUS nach Linz.

Heuer kommt ein sensationelles Line-Up nach Linz, das im Vorfeld in den sozialen Medien für grosses Aufsehen sorgt:

ANDY BAUM, ursprünglich ja Linzer wird erstmals seit langem wieder mit seiner legendären Band mit seinen greatest Hits „Slow Down“, „Still Remember Yvonne“, „Only A Whisper Away“ den Pfarrplatz rocken.

KLAUS PRUENSTER performt erstmals Songs aus seiner neuen Multimedia-Show und wird natürlich auch seine grössten Hits wie „Wunderwelt“ zum Besten geben.

NO BROS, Österreichs einzige internationale Rockband mit dem Nummer 1 – Hit „Be My Friend“ wird u.a. mit BLUESPUMPN-Legende ZAPPA gnadenlos den Pfarrplatz rocken und auch einige DEEP PURPLE Klassiker zum Besten geben – nahe liegend, wenn Drummer Bernie Welz, der an diesem Abend mit bei ALLEN 5 ACTS (!) Schlagzeug spielt mit Jon Lord auf Tournee war.

Ö3-Legende MAT SCHUH wird den Abend nicht nur moderieren sondern auch einige Rhythm and Blues Klassiker zum Besten geben.

Auch bei den Initiatoren EWALD TRÖBINGER und MARTIN SEIMEN von der Linzer Kultband SUPERFEUCHT gibt es viel Neues: Neben den beiden neuen Songs „Mit Dir“ und “Wer bist Du“ gibt es auch in der Bandbesetzung Neuigkeiten: So spielt niemand geringerer als CHRISTL STÜRMER Musiker RUE KOSTRON Bass. Neben ALKBOTTLE Gitarrist Didi Baumgartner und FALCO und SUPERMAX Gitarrist HELMUT BIBL spielt BERNHARD WELZ Schlagzeug – eine wahrlich hochkarätige Besetzung!

Das Gewinnspiel läuft bis 27.08.2019.

