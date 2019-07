VIP-Karten für das Welser Innenstadtkriterium gewinnen!

21. Welser Innenstadt Kriterium bietet Weltklasse-Radsport

Österreichs größtes Radsport – Event des Jahres 2019 findet heuer am 31. Juli in Wels statt. Bereits zum 21. Mal treffen beim „Welser Innenstadt Kriterium“ internationale Radstars auf die österreichische Spitzenklasse im Radsport. Der Mittwoch in Wels, drei Tage nach der Tour de France, ist ein Fixtermin im internationalen Radkalender. Die absoluten Top – Stars des Radsports waren in den vergangenen 20 Jahren von der tollen Atmosphäre in der Messestadt begeistert. Beim heurigen Kriterium, ist Raiffeisen bereits zum 13. Mal zuverlässiger Partner und Hauptsponsor des größten Radsport – Events Österreichs.



MIT ÜBER 60 KM/H DURCH DIE WELSER INNENSTADT

An die 10.000 Zuschauer in der Welser Innenstadt sind Jahr für Jahr begeistert von der Geschwindigkeit, die man hautnah an der Strecke zu spüren bekommt. Der anspruchsvolle Rechtskurs über 60 Runden, mit je 800 Metern und seinen vier Kurven bietet den Fans Kurventechnik und Radbeherrschung auf höchstem Niveau. Die Radprofis sind beim Raiffeisen Grand Prix mit Spitzengeschwindigkeiten von über 60 km/h und damit schneller als die Polizei erlaubt, in der Welser Innenstadt unterwegs.



VON DER „TOUR DE FRANCE“ NACH WELS

Prominente Weltklasse- Radrennfahrer sind in den letzten Jahren in Wels an den Start gegangen. Drei Tage nach dem Ende der Tour de France, waren in Wels Stars wie Mario Cipollini, Gilberto Simoni, Franco Pellizotti, Fabio Baldato, Danilo di Luca, Samuel Sanchez und der Mann von der Isle of Man, Marc Cavendish, Roman Kreuziger und der deutsche Superstar John Degenkolb. Die österreichischen Radstars der vergangenen Jahre Georg Totschnig, Paco Wrolich, Peter Pichler, Gerit Glomser, Werner Riebenbauer, Bernhard Khol lieferten sich packende Duelle bei den Prämiensprints. Die derzeitigen österreichsichen Radstars Bernhard Eisel, Marco Haller, Georg Preidler, Riccardo Zoidl, Stephan Rabitsch, Markus Eibegger, Mathias Brändle, sie alle sind von der besonderen Stimmung immer wieder begeistert.



Doch nicht nur wegen der Rennatmosphäre, sondern auch der VIP Bereich und die After Race Party, mit vielen weiblichen Fans, haben viele Stars Wels in guter Erinnerung. Gespannt darf man schon sein auf das Kriterium 2019, besonders wie sich die österreichischen Neo - Profis wie Großschartner, Mühlberger, Gogl, Pöstlberger und Kritzek entwickeln. Interessant wird auch das Abschneiden der einheimischen Teams, Felbermayer Simplon Wels und Hrinkov Advarics Steyr, in der internationalen Radsportszene sein.



RAIFFEISEN DAMEN KRITERIUM

Der Damen – Rennsport erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Auch in Wels wird das Starterfeld immer internationaler. Die überragende deutsche Fahrerin der letzten Jahre, Hanka Kupfernagel, war 2014 der Star beim Welser Raiffeisen Kriterium. Mit der Bad Leonfeldnerein Martina Ritter ist auch die Doppelstaatsmeisterin jedes Jahr fix in Wels dabei. Das Kriterium über 30 Runden wurde in den letzten Jahren von deutschen oder italienischen Fahrerinnen gewonnen. Großer Beliebtheit erfreut sich bei den Rennfahrerinnen das besondere Rundherum und die legendäre After-Race-Party im Hotel Hauser.



BOA KIDS RACE

Das erstmals 2017 durchgeführte BOA KIDS RACE war für die teilnehmenden Mädchen und Buben ein tolles Erlebnis und ein voller Erfolg. Auch 2019 wird dieses Rennen im Vorprogramm wieder durchgeführt, Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich. Die Wertung erfolgt in 3 Altersklassen, alle Fahrradtypen sind erlaubt, Helme sind Pflicht und Bremsen müssen intakt sein.



WELTKLASSEFAHRER ABSOLVIEREN 60 RUNDEN DURCH DIE WELSER INNENSTADT

Der Rundkurs in der Welser Innenstadt führt vom Kaiser Josef - Platz über die Pfarrgasse, Ringstraße und Hessengasse wieder zurück zum Kaiser Josef - Platz und hat eine Länge von 800 Metern. Die Weltklassefahrer absolvieren in nächster Nähe zum Publikum insgesamt 60 Runden und somit eine Gesamtstreckenlänge von 48 Kilometern. Das Innenstadtkriterium startet mit dem BOA KIDS RACE um 16.45 Uhr, um 18.00 Uhr folgt der Start des Internationalen Damenrennens. Die Profis beginnen das Eliterennen um 19:00 Uhr.



