VIP-Karten für das MusikfestiWels gewinnen!

70er-Hits bei MusikfestiWels 2019

Dritte Auflage des zweitägigen Konzertspektakels in der Welser Innenstadt mit großen Namen der Popgeschichte.



In den 70ern waren sie Weltstars der Rock- und Popmusik. Ihre Hits haben die Zeit überdauert und sind Ohrwürmer geblieben. Beim MusikfestiWels 2019, das am 12. und 13. Juli in Kooperation mit den OÖNachrichten zum dritten Mal über die Bühne geht, sind gleich vier Supergruppen der 70er in der Welser Innenstadt vertreten.



Middle of the Road, Chic le Freak, Sister Sledge und The Rubettes geben am Samstag ihre großen Hits zum Besten. Davor heizt der Lokalmatador Hoamspü, der sich in den vergangenen Jahren als eine der besten Austropop-Coverbands etablierte, dem Publikum ein.



www.wels.at



Die OÖNachrichten verlosen VIP-Tickets für das MusikfestiWels am 13. Juli 2019!



Das Gewinnspiel läuft bis 08.07.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.