TOP Wochenendpreis für den Wolfgangseelauf gewinnen!

Die OÖNachrichten verlosen 1 Übernachtung für 2 Personen + 2 Starttickets für den Wolfgangseelauf!

48. Int. Wolfgangseelauf - Salzkammergut Marathon

Sonntag, 20. Oktober 2019 St. Wolfgang am Wolfgangsee Alle Infos: www.wolfgangseelauf.at



Verlosung eines TOP-Wochenendpreises (1 Übernachtungen) für das Laufwochenende (Samstag, 19.10. - Sonntag, 20.10.2019)

Zimmer für 2 Personen in einem 4* Hotel am Wolfgangsee (Übernachtung/Frühstück)

+ 2 Start-Tickets für einen der angebotenen Läufe (Marathon, 27 km, 10 km, 5,2 km)







Das Gewinnspiel läuft bis 08.10.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.