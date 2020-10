Tickets für das Upper Austria Ladies Linz gewinnen!

„Grünes Licht“ für das Tennis-Jubiläum: „30 Jahre Upper Austria Ladies Linz“ wird von 7. bis 15. November 2020 gefeiert

„Gut Ding“ braucht bekanntlich Weile: Unermüdlich kämpft Sandra Reichel in dieser turbulenten Zeit um die Durchführung des Linzer-Damentennis-Klassikers im Jubiläumsjahr. Das Engagement der Turnierdirektorin ist nun belohnt worden, die WTA hat in ihrer jüngsten Sitzung „grünes Licht“ gegeben: Das ursprünglich für 11. bis 18. Oktober geplante Jubiläums-Turnier „30 Jahre Upper Austria Ladies Linz“ findet vom 7. bis 15. November 2020 in der Linzer Tips-Arena statt!



„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dieses mit vielen Emotionen verbundene Jubiläumsturnier zu organisieren. Mein Team hat mich ganz toll unterstützt in dieser Zeit, in der die Corona-Pandemie auch die Tenniswelt und damit den Turnierkalender durcheinander gewirbelt hat“, sagt Sandra Reichel. „Selbstverständlich werden wir alle Auflagen der WTA, die ein strenges Gesundheitsprotokoll vorgibt, erfüllen. Wir arbeiten ein exaktes Präventionskonzept aus, weil uns die Gesundheit der Spielerinnen und Betreuer genau so am Herzen liegt wie das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und Sponsoren sowie der Tennisfans.“



Die Bewährungsprobe in puncto Sicherheitskonzept hat Sandra Reichel mit ihrem MatchMaker-Team beim ATP-Turnier „Hamburg European Open“ im September bereits mit Bravour bestanden und dafür von Spielern wie Medien höchstes Lob kassiert.



In Linz plant Sandra Reichel mit 1000 Zuschauern pro Spieltag. In der Qualifikation werden 24 Spielerinnen versuchen, einen Platz im 32-er-Hauptfeld zu erkämpfen. Auch 16 Doppel sind im Einsatz!

Weitere Infos zum Turnier finden Sie unter www.ladieslinz.at.

Zum 30jährigen Jubiläum verlosen wir je 30 x 2 Tickets von Donnerstag bis Sonntag!

Das Gewinnspiel läuft bis 1. November 2020.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz