Tickets für das NENA Picknickkonzert in Gmunden gewinnen!

Für NENA sind ihre Live-Konzerte eine Herzensangelegenheit und ein wichtiger Teil ihres Lebens. Mit der NICHTS VERSÄUMT-Tour feierte sie 2018 ihr 40. Bühnenjubiläum mit über 350.000 Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden, gefolgt von Festival- und Open-Air-Auftritten im Jahr 2019. Wir freuen uns sehr darüber, dass NENA sich spontan entschieden hat in diesem Sommer einige Konzerte zu spielen.

NENA verstand es schon immer, positive Energie in Pop zu verwandeln und andersrum. Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist NENA eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten und ein internationales Pop-Phänomen. Und: NENA muss man live gesehen haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso einmalig und mitreißend wie ihre Stimme. Mit vielen Hits wie „99 Luftballons“, „Leuchtturm“ oder „Wunder gescheh'n“ prägte NENA mehrere Generationen von Musikfans, und sie steht bis heute für ein Lebensgefühl, das irgendwie und irgendwo wohl in jedem Herzen zu Hause ist. NENA bleibt nach wie vor eine der relevantesten und authentischsten Sängerinnen der Zeit, ein großes Stück Popkultur made in Germany.

Gewinnen Sie 5x2 Freikarten für das Picknickkonzert in Gmunden am 09. August 2020.