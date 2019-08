Tagestickets für das Westernpferd-Festival in der Pullman City gewinnen!

Volles Programm beim „Westernpferd“:

Pullman City feiert Festival von 15. bis 18. August – stimmungsvolle Showbilder rund um Mensch und Tier

Angefangen hat es mit einem kleinen Fest rund um das Westernpferd – dann entwickelte sich vor

mehr als 20 Jahren eine ganze Westernstadt daraus: Pullman City wurde „geboren“. Natürlich feiert

die „lebende Westernstadt“ im niederbayerischen Eging am See bis heute das Westernpferd-

Festival, dieses Jahr von 15. bis 18. August, mit Pferde-Shows, Country Musik und Western-Flair.

Der Höhepunkt ist jeden Nachmittag um 16 Uhr die „Westernpferd-Show“ mit waghalsigen und

stimmungsvollen Showbildern rund um Mensch und Tier. Einen beeindruckenden Part liefert von

Donnerstag bis Samstag um 21 Uhr Feuer Frei mit dem Team Egetemeyr und dem Pullman City

Showteam. Sie zeigen eine atemberaubende Feuershow. Damit alles bestens läuft, wird

Westernstadt-Pfarrer feierlich Pferde und Reiter segnen. Freizeit- und Amateurreiter können am

Barrel Race und beim Pole Bending teilnehmen.



Das Pullman City-Showteam präsentiert täglich um 14 Uhr die spannende und lustige American

History Show mit Pferden, Kutschen, verwegenen Cowboys und Indianern, feinen Ladies und

Gentlemen, Rindertrieb und freilaufenden Bisons.



Für Kinder gibt’s jede Menge Mitmach-Aktionen, sei es beim Basteln im Kids Club, beim Tanzen

mit den Maskottchen, beim Ponyreiten, Bogenschießen oder im vergrößerten Niederseilgarten. Im

neuen El Dorado Wasserspielplatz oder beim Goldwaschen am Wasserfall kann man sich an heißen

Sommertagen abkühlen. Abends stehen Live Bands auf der Bühne – für alle, die gerne tanzen,

feiern und Country Musik hören.



Doch das ist noch nicht alles: Zum Westernpferd-Festival haben sich indianische Künstler aus

Nordamerika angesagt: Mit ihren Tänzen, dem Gesang und traditionellen Geschichten fesseln sie

das Publikum.

Weitere Infos unter www.pullmancity.de.

