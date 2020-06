Tageskarten für "Gartenlust" gewinnen

120 hochwertige Verkaufsaussteller werden bei der diesjähreigen "Gartenlust" erwartet. Der Schwerpunkt liegt, wie könnte es anders sein, auf dem Thema Garten: es kommen besondere Gärtner aus ganz Europa, darunter viele Spezialitätengärtner aus Österreich, Verkäufer von hochwertigen Gartenmöbeln, mit Gartenwerkzeugen und allem was man für den Garten und das Haus brauchen kann.

Ausgefallenes, Schönes und Besonderes für drinnen und draußen wird ebenso angeboten, wie Schmuck- und Textildesign, Kulinarik und Kunsthandwerk. So präsentiert sich das Freigelände als Top-Gartenausstellung und der Festsaal als interessantes Treffen von diversen Designern.

Die "Gartenlust" findet von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juni statt. Informationen dazu auf www.gartenlust.eu. Die OÖN verlosen 10 x 2 Tageskarten. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Mittwoch, 24. Juni möglich. Die Gewinner werden per Mail verständigt und erhalten ihre Karten direkt vor Ort an der Kassa. Die OÖN wünschen viel Glück!

10 x 2 Karten für Gartenlust gewinnen

