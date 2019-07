Startplätze für den Marchtrenker Stadtgrandprix gewinnen!

Unter dem Motto „run and fun“ startet die 6. Auflage des Marchtrenker stadtgrandprix am 15. August um 10 Uhr am Stadtplatz. Es wird in den Bewerben 1 Meile, 5 Meilen, 10 Meilen und 10 Meilen Staffel gelaufen.



Die Highlights:

• Startersackerl mit hochwertigem Inhalt

• Professionelle Zeitnehmung mit in der Startnummer integrierten Chip

• Sachpreisverlosung

• Imbissmeile mit Festzelt

• professionelle Sportfotografie mit gratis Bilderdownload – www.sportmediapics.com

• Rahmenprogramm am Nachmittag am Marchtrenker Strudltag u.a. mit den Pichler Voigasplattlern



„young und fun“ – Eigener Bewerb für Kinder- und Jugendliche von 6 bis 14 Jahre mit altersgemäßen Streckenlängen- Keine Startgebühr! Start: 12 Uhr



Alle Informationen und Anmeldung: www.stadtgrandprix.at



Die OÖNachrichten verlosen drei Startplätze!



Das Gewinnspiel läuft bis 08.08.2019.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.