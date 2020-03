Mit einer großzügigen Bandbreite an Stilen öffnet Berger seine Arme und umschlingt uns mit wunderbaren Melodien. Und das alles mit einer Genialität an der Gitarre und kompetenten Gefühl für die pure Schönheit der Musik. Mario Berger bleibt bewundernswert geschmackssicher und trampelt nicht spekulativ in süßlichem Kitsch.

Mit etwas Glück können Sie zwei Freikarten für das Konzert am Freitag, 6. März, um 20 Uhr im Kulturtreff "Altes Kino" St. Florian gewinnen.

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 4. März, um 14 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

St. Florian: Konzertkarten für Mario Berger gewinnen

