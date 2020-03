St. Florian: Konzertkarten für Marina & The Kats gewinnen

Manege frei für Marina & The Kats. Die stilvolle Frontfrau Marina diktiert das musikalische Geschehen mit textlich-kritischem Hintergrund. Umweht vom Charme der Nostalgie tanzen die neuen Songs hoch am Puls der Zeit. Was sich mit den beiden hervorragenden Alben „Small“ und „Wild“ bereits angekündigt hat, setzt sich auf „Swingsalabim“ problemlos fort.

Hörprobe:

Sie haben ihre Identität längst gefunden und strampeln sich auf ihrem Drittwerk frei von klanglichen Klischees und Vorurteilen. Emanzipiert vom bloßen Retrosound entsteht aus der Liebe zum Lebensgefühl der aufkeimenden Moderne ein ganz neuer Stil, der mehr ist als Referenz an vergangene Tage. Eigenständig, unverwechselbar. Glitzernd, verzaubernd, bis mitten ins Herz.

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie zwei Freikarten für das Konzert am Freitag, 17. April, um 20 Uhr im Kulturtreff "Altes Kino" St. Florian gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 14. April, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

