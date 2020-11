Skihelme gewinnen!

Connective Schihelm gewinnen!

Der Visierhelm von BLACK CREVICE ist ein Helm der neuesten Generation. Das moderne Jet-Visier und die dezenten, wertigen Farbkombinationen geben auf und abseits der Piste den Ton an. In Punkto Sicherheit steht er seinem Design jedoch nichts nach. Durch die In-Mould Herstellungstechnik ist der Helm besonders robust, widerstandsfähig und extrem leicht. Die kompakte Schale wirkt stoßabsorbierend und gewährleistet eine gute Kälteisolation. Bei warmen Temperaturen oder schweißtreibenden Abfahrten sorgt ein durchdachtes Belüftungssystem mit insgesamt 12 Ventilationsöffnungen für einen effizienten Temperaturausgleich. Das Rotation Fitting System (RFS) ermöglicht eine individuelle Feinanpassung des Helms an den Kopfumfang. Mittels Stellrades am Hinterkopf kann der Helm an die unterschiedlichsten Kopfformen angepasst werden. Ein besonderes Gimmick bietet das antiallergische Polster. Dieses kann per Klettverschluss bei Bedarf herausgenommen und in der Maschine bei 30° gewaschen werden. Das Kinnband in Y-Konstruktion ist verstellbar und im Kinnbereich zusätzlich gepolstert. Mit einem einfachen Schnellverschluss lässt sich der Visierhelm schnell an- und wieder ausziehen, und selbst mit kalten Fingern oder dicken Handschuhen ist der Helm im Handumdrehen einsatzbereit. Das Klappvisier bietet außerdem einen erheblichen Vorteil für Brillenträger, denn die normale Sehstärkenhilfe ist unter dem Visier leicht unterzubringen. Zudem ist die Sicht immer gleichbleibend gut und das Gesichtsfeld wird durch keinen Brillenrahmen eingeschränkt. Für ein hohes Plus an Sicherheit auf der Piste und im Gelände.

