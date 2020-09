Sind Sie ein Parov Stelar-Superfan?

Am 17. September 2020 laden die OÖNachrichten zur Filmnacht mit Parov Stelar ins Linzer Moviemento-Kino. In Anwesenheit von Parov Stelar, Regisseur Mark Bernsteiner und der Parov Stelar Band feiert "Voodoo Sonic – The Documentary" OÖ-Premiere.

Vor der Premiere stellen sich Regisseur Bernsteiner und Hauptdarsteller Parov Stelar den Fragen von OÖN-Kulturredakteur Lukas Luger. Danach gibt es die Möglichkeit für das Publikum Fragen zu stellen.

Termin: Donnerstag, 17. September 2020 | Beginn 19 Uhr

Ort: Moviemento-Kino Linz | OK-Platz 1, 4020 Linz

So machen Sie mit: Schreiben Sie uns an kultur@nachrichten.at warum Sie als Parov-Superfan dabei sein wollen - und gewinnen Kinotickets für Sie und eine Begleitperson. Einsendeschluss ist der 14. September.

