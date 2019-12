Roman "Die Tränen von Triest" gewinnen

Lesung „Die Tränen von Triest“ (Heyne Verlag D) am Mittwoch, 15. Jänner um 19 Uhr in der Linzer Stadtbibliothek im Wissensturm (gegenüber Hauptbahnhof). Der Eintritt ist frei!

Mit großem Erfolg hat Autorin Beate Maxian ihren neuen Familienroman bei der „Buch Wien“ im November erstmals präsentiert. "Die Tränen von Triest" wurde am Erscheinungstermin bereits in der zweiten Auflage ausgeliefert und ist in der Bestsellerliste von Morawa derzeit auf Platz 3.

Beate Maxians aktueller Krimi „Mord in Hotel Sacher“ ist übrigens bereits in der fünften Auflage!

Im Gewinnspiel geht es aber um den Familienroman, der den Leser ins Jahr 2019 und 1914 führt.

Wien 2019: Die 33-jährige Johanna Silcredi wird ans Krankenbett ihres Großvaters Bernhard gerufen. Er bittet sie, nach Triest in die Villa Costa zu reisen, und er fügt hinzu: »Finde heraus, wer mein Vater war«. Johanna ist zutiefst irritiert und macht sich auf den Weg. In der Villa trifft sie auf Charlotte von Uhlrich. Auch sie scheint auf Spurensuche zu sein.

Triest 1914: Die schöne Afra von Silcredi steht kurz vor der Verlobung mit Alfred Herzog und könnte nicht glücklicher sein. Doch dann beginnt der Erste Weltkrieg, und die Liebenden werden getrennt …

Mit etwas Glück können Sie "Die Tränen von Triest" gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 15. Jänner, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

