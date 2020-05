Pool gewinnen!

Tauchen Sie ein ins Badevergnügen mit dem großen Frame Pool Set von Steinbach! Außerdem verlosen die OÖNachrichten eine Solardusche und 10 Mega Llama Islands, ebenfalls von Steinbach.



Das österreichische Unternehmen Steinbach, Spezialist für Schwimmbäder und Zubehör, bietet mit seinen Produkten alles, um den Urlaub zu Hause zur schönsten Zeit des Jahres zu machen.



Seit mehr als 20 Jahren ist Steinbach der Spezialist für Schwimmbädern und Zubehör wie Filteranlagen, Wasserpflege, Solarduschen und aufblasbare Fun-Produkte. Heute zählt Steinbach zu den führenden Produktions- und Großhandelsunternehmen in Europa. „Aktuell beschäftigen wir mehr als 300 Mitarbeiter an drei Standorten, sind zudem Vertriebspartner für Qualitätsmarken wie Intex, einem der größten Hersteller von Pools und Zubehör. Aktuell sehen wir eine enorme Nachfrage nach unseren Produkten. Nicht nur die Tatsache, dass Urlaub in anderen Ländern kaum vorstellbar scheint, so ist auch die Öffnung der Freibäder zeitlich noch nicht absehbar. Viele unserer Kunden haben sich daher jetzt schon entschieden, in einen Aufstellpool für den Garten, eine Solardusche am Balkon oder in einen Whirlpool für die Terrasse zu investieren. Und wir rechnen auch in den kommenden Monaten mit einer stark steigenden Nachfrage!“, so Mag. Lauß.



Das Frame Pool Set Ultra Quadra XTR zeichnet sich durch seine Größe und Qualität aus:

Größe: 549 x 274 x 132 cm

Wandstärke 0,73 mm

Wasserinhalt ca. 17.203 l

Innovatives Rahmendesign aus hochwertigem, verzinktem Stahl

Einfach zusammengestreckte Rahmenteile

Präzisionsgefertigtes Verriegelungssystem für schnelles Auf- und Abbauen

