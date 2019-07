Pflasterspektakel: Karten für die Kaleidoskopnacht gewinnen!

Kaleidoskopnächte

Pflasterspektakel Linz

DO-SA, 18.-20.07.2019: 20 & 22.30 Uhr im LINZ AG Spektakelzelt am Pfarrplatz



Hier bekommen Sie den besten Einblick in die Vielfalt der Straßenkunst! Ausgewählte KünstlerInnen präsentieren in dieser 90minütigen Show Kostproben ihrer Darbietungen. This Maag führt als charmanter Moderator mit Witz und Überraschungseffekten durch den Abend. Die KünstlerInnen wechseln täglich – so gibt es immer etwas Neues zu sehen.



Die OÖNachrichten verlosen 5x2 Karten für die Kaleidoskopnacht am 20.07.2019!



Das Gewinnspiel läuft bis 17.07.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.