Personalisierten Stempel für Kontaktdaten gewinnen

Das Welser Familienunternehmen Trodat hat mit einer Innovation rasch auf die Registrierungspflicht in der Gastronomie reagiert: Der Stempelerzeuger hat einen Taschenstempel in das Produktionsprogramm aufgenommen, mit dem Kontaktdatenbögen rasch ausgefüllt werden können.

Der etwa daumengroße Stempel wird in Wels produziert und von Stempelmachern personalisiert und verkauft. Auf dem Schriftfeld haben Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse Platz. Er ist in mehreren Größen und Farben erhältlich und kostet ab 26 Euro.

Trodat-Taschenstempel gewinnen Jetzt auf "Teilnehmen" klicken und an der Verlosung teilnehmen!

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?

Das Gewinnspiel läuft bis 29.09.2020.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.