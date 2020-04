OÖNcard-Gewinnspiel: Wir verlosen drei Exemplare des weltbesten Kochbuches für Naturmedizin

Bei den 25. „Gourmand World Cookbook Awards“ in China – der Oscarverleihung unter den Kochbuchautorinnen und -autoren – ist Christine Saahs, Seniorchefin des international renommierten Nikolaihof Wachau, mit Platz eins ausgezeichnet worden.

In „Kochen mit der Kraft der Natur – Wie die Liebe in den Kochtopf kommt“ hat Christine Saahs Rezepte zusammengetragen, die Körper und Geist beflügeln. Heilpflanzen aus Wald und Wiese wandern dabei ebenso in den Kochtopf wie frisches, regionales Obst, Gemüse und - in Maßen - Fleisch. Auch die Schönheit kommt nicht zu kurz: In einem eigenen Kapitel verrät die Autorin, wie man selbst natürliche Salben und Öle herstellt.

Wir verlosen exklusiv unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern drei Exemplare "Kochen mit der Kraft der Natur - Wie die Liebe in den Kochtopf kommt"!

