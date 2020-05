OÖNcard-Gewinnspiel: Urlaub im Hotel "Das Innsbruck****" zu gewinnen!

Sommer 2020 im Hotel Das Innsbruck****

Im Das Innsbruck****, direkt im Zentrum liegt Ihnen die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen: In Reichweite von nur wenigen Gehminuten befinden sich zahlreiche Highlights der Alpenmetropole wie z.B. das Goldene Dachl (200m) oder die Innsbrucker Nordkettenbahnen (500m). Wohnen Sie komfortabel in Bestlage und mit dem ausgiebigsten Hotel-Wellnessangebot der Stadt.

Einmalig! Genießen Sie die Stadt und ihre Attraktionen und Das Innsbruck**** im Sommer 2020 einmalig als Nahurlauber ohne das sonst übliche internationale Touristenaufkommen.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Das Innsbruck****!

Ebenfalls inkludiert:

• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück

• Nutzung der Wellnessbereiche mit Pool

• Eine Flasche österreichischer Cabernet Sauvignon Selection vom Weingut Salzl mit kleiner Käseplatte am Zimmer oder in unserer Lounge

• 10% Gutschein für das á la carte Restaurant Ottoburg in der Altstadt

• Welcome Card mit kostenfreiem Wanderprogramm, kostenfreiem öffentlichen Verkehr und zahlreichen Ermäßigungen

• Kostenfreies Upgrade nach Verfügbarkeit

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Teilnahmeschluss 29.06.2020.

