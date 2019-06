OÖNcard-Gewinnspiel: Stilvoll zu Klassik am Dom

Gewinnen Sie mit OÖN und ŠKODA ein VIP-Erlebnis der besonderen Art:



Mit Chauffeur fahren Sie und Ihre Begleitung stilvoll im ŠKODA KODIAQ Sportline zu Klassik am Dom und erleben das Konzert am 4. Juli von Martin Grubinger in bester Kategorie.

Anschließend treffen Sie den Star in entspannter Atmosphäre zum persönlichen Meet & Greet.

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 1.7.2019

