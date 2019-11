OÖNcard-Gewinnspiel: OÖN und sabtours verlosen ein exklusives Konzertpackage!

Linz, Hbf. Reisebusterminal (ehem. ABC-Buffet) ab 16.00 Uhr über Wels Hbf 16.50 Uhr nach Salzburg. Im Salzburger Festspielhaus erwartet Sie der Küstlerische Direktor des Linzer Bruckner Orchesters Norbert Trawöger zu einer exklusiven Einführung. Im Anschluss Meet & Greet mit Chefdirigent Markus Poschner (angefragt). Beginn der Vorstellung um 19.30 Uhr. Es erwartet Sie Anton Bruckners Ouvertüre in g-Moll. Der einmalige Martin Grubinger widmet sich in einem brillanten Schlagzeugkonzert des 1949 geborenen Finnen Kalevi Aho. Der Titel „Sieidi“ bedeutet „Kultstätte“. Ein Ritual der Extreme, ein Tanz auf dem Vulkan. Der Solist ist der Schamane dieser aufregenden Feier der Klänge, die in der Stille endet. Den Abschluss schafft Richard Strauß „Ein Heldenleben“. Der Held ist der schaffende Künstler, welcher sich gegen alle Anfeindungen durchsetzt und am Ende in geradezu olympischer Verklärung gefeiert wird. Ein Held, der Züge seines Erfinders trägt. Ein Held aber auch, der siegreich durch die Tore der neuen Musik um 1900 schreitet.

Nach der Aufführung Rückfahrt nach Wels bzw. Linz. Ankunft ca. 00.30 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.sabtours.at/reise/bruckner-orchester-linz-in-salzburg/

Gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Freikarten inkl. Busfahrt und meet&greet mit Chefdirigent Markus Poschner für das Konzert des Bruckner Orchesters Linz im Salzburger Festspielhaus am 20. Dezember 2019!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 5.12.2019