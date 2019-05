OÖNcard-Gewinnspiel: Kinogutscheine für "Men in Black: International" + eine Police Sonnenbrille zu gewinnen!

Die Men in Black haben die Erde immer vor dem Abschaum des Universums beschützt. In diesem neuen Abenteuer müssen sie sich ihrer bisher größten Bedrohung stellen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation.

Wir verlosen 10x2 Kinogutscheine für "Men in Black: International", sowie eine Police Sonnenbrille!

Infos zum Film: www.sonypictures.at

Ab 14.06.2019 im Kino!

Police ist die offizielle Eyewear im neuen Sony Pictures-Film "Men in Black: International"!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 07.06.2019.