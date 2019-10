OÖNcard-Gewinnspiel: Karten für die OÖNachrichten Digital Days gewinnen!

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr holen die OÖNachrichten auch heuer wieder die Stars der Digitalbranche in die Promenaden Galerien Linz

Am 23. und 24. Oktober stehen die Promenaden Galerien in Linz ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die Liste der Referenten, die bereits zugesagt haben, kann sich sehen lassen: Die FH-OÖ-Professoren Harald Kindermann und Andreas Auinger sind ebenso dabei wie Google-Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter und Michael Pachmajer, Director Digital Transformation bei PwC Deutschland. Zum internationalen Blockchain-Experten Julian Hosp gesellt sich „Local Hero“ Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie an der JKU Linz. Guido Bülow, Strategic Partner Development EMEA bei Facebook, ist ebenso wie Bernhard Prokop, Director Digital Transformation bei WarnerMedia London, als Redner zu Gast. Ebenfalls an Bord sind u.a. Jan Radanitsch (Smarter Ecommerce), Markus Plank (Adverserve), Stefanie Blaschke (Austrian Airlines), Gregor Höller (BFI OÖ), Anja Obermüller (Runtastic) und Christian Renner (XXXLutz).

Die Themen auf der Hauptbühne reichen von „Kundenbindung 4.0“ (Franz Tretter – Hello Again), „Wie man in der Google-Suche Wikipedia überholt“ (Katrin Fischer und Veronika Wiesmayr – Multikraft), „Facelift der Finanzbranche“ (Gabriel Scurtu und Michael Reiserer) bis hin zu B2B-Vorträgen wie beispielsweise „Leads generieren – Aufmerksamkeit gewinnen“ von Kristina Knezevic, Country Managerin von Xing Österreich.

Wie bereits beim erfolgreichen Auftakt im Vorjahr, wird sich auch heuer das Herzstück der Veranstaltung im Großen Saal des OÖNachrichten FORUMs befinden. Hier werden oben genannte Experten ihre Erfahrungen aus der Praxis präsentieren und zahlreiche Denkanstöße geben. Die Themen reichen von digitaler Transformation bis hin zu eCommerce, von digitaler Kundenbindung zu Blockchain.

Neben dem Programm auf der Hauptbühne werden heuer erstmals parallel dazu Masterclasses angeboten, wo sich die Besucherinnen und Besucher zu diversen (Marketing-)Themen weiterbilden können. Von Basiswissen in den Bereichen Podcasts (Daniel Friesenecker – TheAngryTeddy.com), Künstliche Intelligenz (Bernhard Niedermayer – Catalysts), Online-Marketing (Robert Gmeiner – eMagnetix) oder Snapchat-Werbeanzeigen (Patrick Gatterbauer – einfachwerbung.at) reichen die Themen bis zu „Social Media als SEO-Boost“ (Markus Huber – SMC), „Performance Video Marketing“ (Paul Lanzerstorfer und Robert Bogner – Pulpmedia), „Effizienter Arbeiten mit Online-Tools“ (Michael Reiter, michaelreiter.net), „Video-Marketing mit bestehendem Content“ (Manuel Bauer und Markus Steininger – eMagnetix) und „Influencer oder Blender?“ von der Bloggerin Christina Tropper. Bei den Masterclasses ist definitiv für jeden etwas dabei.



Alle Infos zur Konferenz finden Sie hier: digitaldays.nachrichten.at

OÖNachrichten Digital Days 2019

23. + 24. Oktober 2019, jeweils 08:00 – 18:00 Uhr

OÖNachrichten FORUM Linz, Promenaden Galerien

