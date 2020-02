OÖNcard-Gewinnspiel: Je 5x2 Freikarten für "Queen of Sand - Irina Titova" zu gewinnen!

Irina TITOVA - THE QUEEN OF SAND – präsentiert die Sandmalerei Show „Verliebt in Österreich“!

Die russische Künstlerin gehört zur absoluten Königsklasse der Sandkunst, die Bezeichnung „Queen of Sand“ trifft es ziemlich genau! Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher faszinierenden Leichtigkeit sie Bilder entstehen und wieder vergehen lässt, um gleich darauf Neues zu erschaffen.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern je 5x2 Freikarten für die folgenden Termine:

20. März 2020, 20 Uhr, Keine Sorgen Saal, Ried im Innkreis

21. März 2020, 20 Uhr, Centro, Rohrbach

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit OÖNcard € 3,- Rabatt: OÖN Linz, Wels und Ried (OÖN-Ticket 0732 / 7805 805) oder www.nachrichten.at/ticket

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 12.03.2020.

Frage 1 von 1:



Bitte wählen Sie Ihren Wunschtermin:

Ja, ich möchte Freikarten für Ried im Innkreis gewinnen! Ja, ich möchte Freikarten für Rohrbach gewinnen!