OÖNcard-Gewinnspiel: Je 5x2 Freikarten für die "Silvestergala" im Star Movie zu gewinnen!

Ab 16:30 Uhr: Sektempfang für alle Besucher der Silvestergala

16:45 Uhr: Saaleinlass

17:00 Uhr: Start Live-Programm „Berliner Philharmoniker"

ca. 19:00 Uhr: Ende und Start Silvesterdinner im OX (Das Silvestermenü können Sie optional )

Nähere Informationen unter: www.starmovie.at/events/silvestergala-2019/

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern je 5x2 Kinotickets für die Silvestergala an den Star Movie Standorten in Wels, Regau, Ried und Steyr am 31.12.2019!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 02.12.2019.