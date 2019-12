OÖNcard-Gewinnspiel: Je 3x2 Freikarten zu gewinnen!

Filmvortrag "Hurtigruten - die schönste Seereise der Welt"

von und mit Volker Wischnowski

Eine Fahrt mit einem Schiff der Hurtigruten entlang der norwegischen Küste gilt als die schönste Seereise der Welt. Der Filmemacher Volker Wischnowski hat die Tour bei schönstem Sommerwetter in Norwegen unternommen. Und die Landschaft und das Licht in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Entstanden ist eine Dokumentation über die Schifffahrtsroute, die nicht nur das Leben an Bord, sondern auch viele der angebotenen Ausflüge zeigt.

Mit dem Schiff von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück, eine Filmreise in traumhaft schönen Aufnahmen, informativ und lebendig. Wischnowski wird seinen Film live kommentieren.

Termine:

Star Movie Steyr, Ennser Str. 84, Mi., 29.01., 17. 30 Uhr

Star Movie Regau, Betriebsstr. 15, Fr., 31.01., 17. 30 Uhr

Star Movie Wels, Waidhausenstr. 26, So., 02.02., 12.00 Uhr

Star Movie Ried, Hannesgrub Nord 6, 4911 Hannesgrub, Di., 04.02., 17. 30 Uhr

Star Movie Peuerbach, Hauptstr. 7, Do., 06.02., 17. 30 Uhr

Lichtspiele Lenzing, Hauptplatz 6, Mo., 23.03., 17. 30 Uhr

Lichtspiele Katsdorf, Gemeindeplatz 3, Di., 24.03., 17. 30 Uhr

Wir verlosen je Ort 3x2 Freikarten!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 22.01.2020

Karten sind an der jeweiligen Tageskasse erhältlich. Die Kartenreservierung ist möglich

per Mail an hurtig@gmx.info (bitte Angabe des Namens, des jeweiligen Kinos und der Kartenanzahl).

Frage 1 von 1:



Bitte wählen Sie Ihren Wunschtermin:

Ja, ich möchte zwei Freikarten für Steyr (29.1.) gewinnen! Ja, ich möchte zwei Freikarten für Regau (31.1.) gewinnen! Ja, ich möchte zwei Freikarten für Wels (2.2.) gewinnen! Ja, ich möchte zwei Freikarten für Ried (4.2.) gewinnen! Ja, ich möchte zwei Freikarten für Peuerbach (6.2.) gewinnen! Ja, ich möchte zwei Freikarten für Lenzing (23.3.) gewinnen! Ja, ich möchte zwei Freikarten für Katsdorf (24.3.) gewinnen!