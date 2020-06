OÖNcard-Gewinnspiel: Gutschein für "cook up kitchen by Viktoria Stranzinger" zu gewinnen!

Was bedeutet Cook up Kitchen genau? Der Name steht für Nachhaltigkeit, Regionalität, Weiterbildung und Charity. Viktoria Stranzinger möchte mit anderen Kochbegeisterten ihre Leidenschaft, das Kochen, teilen und ihnen neue Möglichkeiten aufzeigen. Vieles ist möglich, jedoch steht sie immer hinter ihrer Überzeugung:

NACHHALTIG

REGIONAL

FRISCH

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern einen Gutschein für zwei Personen für einen Kochkurs nach Wahl in der "cook up kitchen by Viktoria Stranzinger"!

Mit der OÖNcard erhalten Sie einen ermäßigten Preis auf alle Kochkurse! Nähere Informationen zum Angebot: www.nachrichten.at/card

