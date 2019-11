OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "Voices of Christmas" zu gewinnen!

Traditionelle Weihnachtslieder, stimmige Kompositionen und ein unschlagbares Ambiente in drei oberösterreichischen Kirchen. Voices of Christmas bringt die Poxrucker Sisters und die Fritzmühl Soat’nmusi für drei vorweihnachtliche Konzerte der Extraklasse zusammen.

Am 11., 13. und 20.12. werden der Linzer Mariendom, die Stiftskirche Reichersberg und die Basilika Mondsee in stimmungsvolle Weihnachtsmusik gehüllt. Lassen Sie sich von besinnlicher Musik und dem beeindruckenden Ambiente der Kirchen verzaubern und lauschen Sie den „Voices of Christmas“ 2019.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern je 3x2 Freikarten für die drei Konzerte!

Teilnahmeschluss 27.11.2019. Falls Sie sich Karten im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard Rabatt: OÖN Linz, Wels und Ried (Tickethotline 0732 /7805 805) oder www.nachrichten.at/ticket