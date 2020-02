OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für That´s Life - Das Sinatra Musical" zu gewinnen!

"My Way", "Strangers In The Night" oder "New York, New York" bescherten ihm Weltruhm und er gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Popmusik des 20. Jahrhunderts. Glamourös war sein Leben zwischen Las Vegas und New York, auf den Bühnen der ganzen Welt, leidenschaftlich seine Ehen mit Nancy Barbato, Ava Gardner oder Mia Farrow, geheimnisvoll seine Beziehungen zur Mafia und zur Politik.

Freitag 28.2.2020, 20 Uhr, Brucknerhaus Linz - ausverkauft

Montag 13.04.2020, 18 Uhr, Brucknerhaus Linz - Zusatzshow

Wir verlosen 10x2 Freikarten für die ausverkaufte Vorstellung am 28. Februar 2020 um 20 Uhr im Brucknerhaus Linz!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie Tickets für die Zusatzshow mit Ihrer OÖNcard ermäßigt: OÖN-Tickethotline 0732 / 7805 805 oder www.nachrichten.at/ticket