OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "Sting" zu gewinnen!

"Sting: My Songs" reist nächsten Sommer mit ganz besonderen Festival- und Konzertauftritten durch Europa!

Fans dürfen sich auf "Englishman in New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "’Every Breath You Take”, "Roxanne", "Message In A Bottle" und viele mehr, live performed von Sting, unter Begleitung eines elektrisches Rockensemble, freuen.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 8x2 Freikarten für "Sting" am 05.07.2019, um 17 Uhr auf der Burg Clam!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 28.6.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 2,- Rabatt (gültig für jeweils 2 Personen)! Buchung/Infos: 0732/7805805, www.nachrichten.at/tickets