OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "Rod Stewart" auf der Burg Clam zu gewinnen!

Nach Veröffentlichung seines 30. Studio Albums Blood Red Roses (VÖ: 28. September) kündigt Rod Stewart eine Livetour für 2019 an.

Rod Stewart macht auf seiner „Live In Concert“ Tour, mit brandneuen wie auch unzähligen, zeitlosen Hits im Gepäck, am 26. Juni Halt auf der wunderschönen Burg Clam in Österreich.

Wir verlosen 8x2 Freikarten für "Rod Stewart" am 26.09.2019, um 17 Uhr auf der Burg Clam!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 2,- Rabatt (gültig für jeweils 2 Personen)! Buchung/Infos: 0732/7805805, www.nachrichten.at/tickets