OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "Martin Grubinger" zu gewinnen!

2018 verzauberte der Multi-Perkussionist MARTIN GRUBINGER bei seinem ausverkauften dritten musikalischen Heimspiel die Besucher unter freiem Himmel vor dem Linzer Mariendom mindestens genauso, wie tausende Zuseher bei der Live Übertragung daheim vor ihren TV-Geräten. Sein Heimspiel 4.0 wird er unter das Motto von John Williams bis Bach stellen.



Mit John Williams verbindet ihn nicht nur eine Freundschaft, sondern auch ein gemeinsames Projekt. Sie bearbeiten einige der berühmtesten Moviescores wie Star Wars, Indiana Jones, E.T. und verpassen diesen den traditionellen Percussive Planet Sound, gewürzt mit einer Mischung aus Funk und Fusion bis zu Salsa, Rock und Pop. Weiters begibt er sich mit "Rituals" auf die Spurensuche nach den Wurzeln des einmaligen Komponisten Igor Strawinsky und seinem wohl berühmtesten Werk "Sacre du Printemps". Ebenfalls am Programm steht an diesem Abend eine musikalische Reminiszenz für Johann Sebastian Bach.

Gewinnen Sie mit etwas Glück Freikarten für "Martin Grubinger&The Percussive Planet Ensemble" am 4. Juli 2019 am Linzer Domplatz!

