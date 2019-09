OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "German Brass" im Musiktheater zu gewinnen!

Woodstock in Concert im Musiktheater Linz

Blasmusik im großen Stil. Ein Konzertsaal gefüllt mit Klängen, die man so schnell nicht vergessen wird. Fünf Mal eine erfrischende Abwechslung und fünf Mal die beste Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, dass Blasmusik viel mehr ist, als man vielleicht im ersten Moment denken würde. Das ist die erfolgreiche Konzertreihe „Woodstock in Concert“, die in der Spielsaison 2019/20 das Linzer Musiktheater und das Woodstock der Blasmusik zusammenbringt.

Große Bühnen sind diese Ensembles gewohnt. Sei es die Main Stage mit 15.000 Musikenthusiasten vor der Bühne bei Europa‘s größtem Blasmusikfestival – dem Woodstock der Blasmusik – oder die Konzertsäle dieser Welt, an musikalischer Raffinesse fehlt es GERMAN BRASS, BLECHSCHADEN, CANADIAN BRASS, den ORIGINAL WOODSTOCK MUSIKANTEN und CHRISTOPH MOSCHBERGER FEAT. DA BLECHHAUF’N nie.

Somit bietet sich mit „Woodstock in Concert“ eine einzigartige Gelegenheit, Blasmusik der weltweit obersten Liga in akustisch-ausgeklügelter Konzertatmosphäre im großen Saal des Musiktheater Linz zu genießen.

Wir verlosen für den ersten Termin der Veranstaltungsreihe 7x2 Freikarten:

Ensemble "German Brass" am 19. September 2019 um 19.30 Uhr im Großen Saal des Musiktheaters Linz

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 12.9.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 2,- Rabatt ! Karten bei den OÖN Linz, Wels und Ried, Tickethotline 0732/7805805 oder www.nachrichten.at/ticket