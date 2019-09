OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "Die Möwe Jonathan 2.0" zu gewinnen!

Zum 1. Mal in Österreich (vielleicht sogar im deutschen Sprachraum) gibt es eine nennenswerte Bühnenfassung, die sich als Grundlage auf das berühmte Buch von Richard Bach und vor allem auf die weltberühmte, intensive, wunderbare und zugleich tiefgründige Musik von Neil Diamond stützt.

Noch nie zuvor wurde dieses Thema in dieser Art und Weise auf die Bühne gebracht, obwohl Jonathan Livingston Seagull - die Möwe Jonathan - in den Köpfen fast aller Menschen in irgendeiner Weise ihren Platz findet. Die älteren kennen noch immer die Geschichte, den Film oder die Musik, die Jungen haben zumindest schon irgendwann einmal von den Eltern von der "Legende Jonathan" gehört!

Das Ensemble besteht aus renommierten Linzer und oberösterreichischen Profikünstlern, Semiprofis und Laien, die sich allesamt - der thematischen Grundlage entsprechend - trauen, Visionen zu erfüllen - und seien sie noch so klein und scheinbar unbedeutend.

Eine spannende Inszenierung mit verschiedenen Stilmitteln: Musik, Tanz, Schauspiel, Pantomime, Erzählung, Visual Storytelling und Dokumentarfilm.

Obwohl das Gesamtwerk "Jonathan Livingston Seagull" schon 45 Jahre alt ist, sind die Botschaften aktueller denn je!

Wir verlosen 10x2 Premieren-Freikarten für das Musik-Tanz-Theater am 11. Oktober 2019 um 19 Uhr im Kultur.Park.Traun!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie Rabatt ! Karten bei den OÖN Linz, Wels und Ried (0732 / 7805 805 oder www.nachrichten.at/ticket) sowie im Kultur.Park.Traun 07229/62032 oder www.kulturpark.at