OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für das Konzert von Katie Melua zu gewinnen!

Seit dem Sieg der britischen Fernsehtalentshow Stars up Their Nose im Jahr 2000, hat die Britin, mit georgischen Wurzeln, viel erreicht. Neben Auszeichnungen wie dem Echo und der Goldenen Kamera, wurden ihre Alben im U.K., in Österreich und weltweit zigfach mit Gold und Platin prämiert. In Großbritannien zählt sie, neben Madonna oder Kate Bush, zum exklusiven Kreis der SängerInnen, die es geschafft haben, sechs Alben in Folge unter den Top Ten zu platzieren.

Vor allem Stücke ihres aktuellsten Albums „In Winter“, aber auch einige ihrer größten Hits wie „Nine Million Bicyles“ und „The Closest Thing to Crazy“ oder wunderbare Cover-Versionen wie „Bridge Over Troubled Water“ erreichen Menschen weltweit. 2004 startete Katie Melua ihre erste Welttournee und begeistert seitdem mit ihrer Musik, die schwer in eine Kategorie zu stecken ist. Mit Elementen aus Jazz-, Blues- und Folk schafft sie es, internationale Konzerthäuser zu füllen.

