OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für das "Kalkalpen Diafestival" zu gewinnen!

9.-10. November 2019, Stadttheater Steyr

Die Welt in anderen Farben sehen

Das farbenprächtige Programm entführt Sie heuer nach Grönland zwischen krachende Eisberge, blühende Blumentäler und singende Wale – über verschneite Pässe und abgelegene Dörfer in den Himalaya – im Tuk Tuk zu den Elefanten Sri Lankas – die Anden entlang über 7.000 km durch ganz Südamerika.

Im Foyer des Stadttheaters präsentieren Aussteller alles rund ums Thema Reisen und Bergsport. Außerdem werdenSie heuer wieder mit landestypischen Köstlichkeiten verwöhnt! Der „Kulturverein welt-sichten“ will als Veranstalter einen Beitrag zum besseren Verständnis fremder Kulturen und Lebensweisen, sowie ein Bewusstsein zum Schutz außergewöhnlicher Naturlandschaften leisten. Der Reinerlös wird auch heuer wieder für wohltätige Zwecke eingesetzt.

Die Vorträge im Detail:

· 9.11.2019, 16.30 Uhr: Grönland- Gewaltig-Fesselnd-Mystisch von Hans Thurner

· 9.11.2019, 19.30 Uhr: Himalaya - Gipfel, Götter, Glücksmomente von Pascal Violo

· 10.11.2019, 15 Uhr: Sri Lanka- Im Reich der Elefanten von Barbara Vetter

· 10.11.2019, 18 Uhr: Die Anden - 7.000km längs durch Südamerika von Heiko Beyer

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 04.11.2019

Weitere Infos auf www.kalkalpendiafestival.at

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard Rabatt!