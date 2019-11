OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für "Bluatschink" in Hartkirchen zu gewinnen!

Wenn man gerade eben noch ein breites Lachen im Gesicht gehabt hat und sich gefreut hat wie ein Schneekönig und im nächsten Moment wird einem schon wieder wohlig warm ums Herz – dann sitzt man vermutlich in einem Adventkonzert von Bluatschink und hört Songs, die ein bisschen nach Vanillekipferl duften und durch die das Christkind leuchtet.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Freikarten für "Bluatschink - Wenn´s still isch" am 13.12.2019, um 20 Uhr in der Landesmusikschule Hartkirchen!

