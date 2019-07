OÖNcard-Gewinnspiel: Bier & Grillen am Südbahnhofmarkt!

Grillen und Bier, das gehört zusammen. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet heuer am 12. und 13. Juli 2019 zum zweiten Mal das Bier- und Grillfest am Linzer Südbahnhofmarkt statt. Die Besucher können sich in gemütlicher Atmosphäre am Markt durch eine Vielzahl verschiedener Bierstile kosten und dabei die köstlichen Grillgerichte der Marktbetriebe genießen.

Im Zuge der Veranstaltung verlosen wir Sachpreise der teilnehmenden Betriebe. Diverse 6er-Tragerl der BeerBuddies, Bierkanter oder der Marktbrauerei, Kaffee der Rösterei Kurt Traxl, Gutscheine der Burgerei und dem Bistro Kowalski sowie ein Geschenkkorb mit Speck und Käse von Fleischwaren Daneder – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Teilnahmeschluss 10.07.2019