OÖNcard-Gewinnspiel: 8x2 Freikarten für "Bryan Adams" auf der Burg Clam zu gewinnen!

Seine Karriere dauert bereits über vier Jahrzehnte an, er ist für eine Vielzahl an Rock-Hits mit Wohlfühlsound bekannt – die kanadische Ikone Bryan Adams kündigt seine große, neue “Shine A Light”-Tour an. Diese Tour zu seinem bevorstehenden, gleichnamigen Album “Shine A Light” (VÖ: 1. März 2019), wird auch in unserer wunderschönen Open-Air-Location Burg Clam Halt machen.

Gewinnen Sie mit etwas Glück Freikarten für "Bryan Adams" am 23.06.2019, um 17 Uhr auf der Burg Clam!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 14.6.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 2,- Rabatt (gültig für jeweils 2 Personen)! Buchung/Infos: 0732/7805805, www.nachrichten.at/tickets