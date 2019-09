OÖNcard-Gewinnspiel: 5x2 Kinogutscheine für "GEMINI MAN" zu gewinnen!

Ang Lees GEMINI MAN setzt bahnbrechende neue Standards für das bildgewaltige Action-Kino der Zukunft und lässt die Grenzen zwischen Realität und Film verschwimmen! Absolute Hochspannung wiederum garantiert die Story mit Will Smith in einer einmaligen Doppelrolle. Wenn der scheinbar unfehlbare Auftragskiller seinem jüngeren, aber nicht weniger zielsicheren Ich gegenübersteht, ist dies der Beginn eines gnadenlosen Duells – bei dem es nur einen Überlebenden geben kann! Spektakuläre Verfolgungsjagden an internationalen Schauplätzen wie Cartagena und Budapest, grandiose Stunts, sensationelle Action und ein mitreißender Soundtrack machen GEMINI MAN zum explosiven Action-Ereignis des Kinojahres 2019!

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 5x2 Kinogutscheine für "Gemini Man"!

Ab 03.10.2019 im Kino

Trailer: www.constantinfilm.at

