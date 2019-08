OÖNcard-Gewinnspiel: 5x2 Kinofreikarten zu gewinnen!

Als ein heftiger Sturm auf die Küste Floridas trifft, ignoriert Haley alle Aufforderungen zur Evakuierung, um nach ihrem vermissten Vater zu suchen. Sie findet ihn von den Fluten eingeschlossen im Keller seines abgelegenen Hauses vor. Doch als die Zeit immer knapper wird, um dem Sturm zu entkommen, müssen die beiden am eigenen Leib erfahren, dass das steigende Wasser noch eine weitere, weitaus größere Gefahr birgt …

Horror-Spezialist Alexandre Aja, der bereits mit „Piranha 3D“ erfolgreich das Grauen aus dem Wasser kommen ließ, arbeitete für CRAWL mit Kinolegende Sam Raimi („Tanz der Teufel“, „Drag Me to Hell“) zusammen, der Ajas neuen Film gemeinsam mit Craig Flores („300“) produzierte. In den Hauptrollen stellen sich Kaya Scodelario („Maze Runner“, „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“) und Barry Pepper („Maze Runner“, „Monster Trucks“) einem dramatischen Kampf gegen Natur- und Tiergewalten – und ums nackte Überleben!

Wir verlosen 5x2 Kinofreikarten!

