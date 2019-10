OÖNcard-Gewinnspiel: 5x2 Freikarten für "Edmund" zu gewinnen!

Was macht den Erfolg von Edmund aus? Roman und Markus schreiben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs aus dem Bauch heraus, vereinen darin das Beste des alten Austropop mit aktuellem Songwriting und treffen damit voll ins Schwarze. Sie singen in „Freindschoft“ über die wichtigste Konstante in ihrem Leben. Der Song „Zam oid wern“ ist eine Hymne darauf, sein Leben mit einem einzigartigen Partner zu verbringen.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 5x2 Freikarten für das Konzert von "Edmund" am 07.11.2019, um 20 Uhr im Stadttheater Gmunden!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 28.10.2019.

Falls Sie sich Karten im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit OÖNcard € 3,- Rabatt! Tickets bei den OÖN Linz, Wels und Ried (OÖN-Tickethotline 0732 / 7805 805) oder www.nachrichten.at/ticket