OÖNcard-Gewinnspiel: 5x2 Freikarten für den "Kunst- und Designmarkt" in Linz zu gewinnen!

Wer sich für Neues aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Interior Design interessiert, sollte jetzt gut zuhören. Anfang März gastiert der Kunst- und Designmarkt bereits zum 16. Mal ein ganzes Wochenende in Linz. Hippes und urbanes Design gibt es nämlich nicht nur in London oder Berlin, sondern auch in der Stahlstadt. Dort gibt es allerhand, das nicht nach Mainstream, sondern nach ausgefallener Einzigartigkeit schreit. In den denkmalgeschützten Räumen der Tabakfabrik präsentieren am 07. und 08. März rund 170 etablierte sowie Nachwuchskünstler/innen aus aller Welt ihre Kunstwerke und kreativen Highlights.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 5x2 Freikarten für den "Kunst- und Designmarkt" von 07.-08. März 2020, in der Tabakfabrik Linz!

OÖNcard-Inhaber erhalten € 1,- Rabatt an der Tageskasse.

