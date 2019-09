OÖNcard-Gewinnspiel: 5x2 Freikarten für Circus Louis Knie zu gewinnen!

Der CIRCUS LOUIS KNIE gastiert zum Abschluß seiner grandios erfolgreichen Tourneé 2019 durch Österreich von Samstag, den 14. September bis Sonntag, den 13. Oktober 2019 in Linz an der Donau am Gelände hinter Cineplexx.

?

Präsentiert wird dabei ein ganz großer internationaler Circus mit Top Artisten sowie besonderen Tieren unter dem Motto ' Die neue Show voller Sensationen ' .

Lachen, träumen und staunen unter anderen mit den Gewinnern in der Kategorie Gold des internationalen Circusfestivals von Massy 2019 in Frankreich, Louis Knie jr. & Sara Biasini-Berousek. *

?

Unter www.LouisKnie.com erhält man zahlreiche weitere Informationen sowie auch einen Web Gutschein für eine Ermäßigung von 5 € in den Kategorien ' Loge sowie Rang 1 & 2 ', welcher jedoch nicht mit anderen Aktionen kombinierbar ist. * Nur in ausgewählten Shows



Wir verlosen 5x2 Freikarten für die Show am 29. September um 14 Uhr!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 19.09.2019.