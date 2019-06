OÖNcard-Gewinnspiel: 54x2 Kinofreikarten für die Premiere "Geheimnis eines Lebens" zu gewinnen!

Knapp 55 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs wurde der Skandal um die als „granny spy“ bezeichnete Melita Norwood bekannt und erregte fast noch mehr Aufsehen als die Enthüllungen über den Cambridge Circle in den 50er Jahren. Die Geschichte der Spionage in Großbritannien musste um ein neues und bisher unbekanntes Kapitel erweitert werden. Entertainment One Germany freut sich, Ihnen mit GEHEIMNIS EINES LEBENS die Verfilmung dieser unglaublich anmutenden Geschichte zu präsentieren.

Trailer zum Film:

www.foxfilm.at/geheimniseineslebens

Wir verlosen Freikarten für die Premiere von "Geheimnis eines Lebens" am 04. Juli 2019, um 19 Uhr im Hollywood Megaplex PlusCity!

