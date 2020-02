OÖNcard-Gewinnspiel: 3x2 Freikarten zu gewinnen!

Im Sommer 2018 haben die Querschläger gemeinsam mit der Lungauer Theatergruppe Mokrit das Stück „Bonnie & Clyde – eine Lungauer Sommerliebe 1977“ auf die Bühne gebracht und vor stets ausverkauftem Haus und insgesamt fast 3000 Zusehern in der historischen Glashütte in St. Michael aufgeführt.

Die Lieder, die extra für dieses Stück geschrieben und bei den Aufführungen live gespielt wurden, spiegeln das Leben einer Gruppe junger Menschen in einem ländlichen Außenseiterviertel in den 70er-Jahren, ihre Träume, Hoffnungen und Konflikte im Spannungsfeld zwischen konservativem Umfeld und gesellschaftlichem Aufbruch wider.

Musikalisch reicht die Bandbreite von vielschichtig arrangierten Folksongs über Bluesrock-Kracher und 70er-Jahre-Disco-Zitate bis hin zu gefühlvollen Balladen und Liebesliedern.

Die Musik nimmt das Publikum mit auf einen Ausflug in die Welt von 1977, eine Welt, die heute zugleich nah und fern, vertraut und doch ein wenig fremd erscheint.

Ergänzt werden die aktuellen Songs an diesem Abend durch eine feine Auswahl aus dem mittlerweile schon an die 250 Lieder umfassenden Katalog der Querschläger.

Wir verlosen für das Konzert am 14. März 2020 um 20 Uhr im Stadttheater Gmunden 3x2 Freikarten an OÖNcard-Inhaber!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit OÖNcard 10% Rabatt: OÖN Linz, Wels und Ried (OÖN-Ticket 0732 / 7805 805) oder www.nachrichten.at/ticket

