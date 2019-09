OÖNcard-Gewinnspiel: 3x2 Freikarten zu gewinnen!

Die Vizeweltmeister auf der Mundharmonika

…außergewöhnlich, virtuos, einmalig!



Unglaublich, was man aus diesen Mundharmonikas rausholen kann! (so lauten Pressestimmen)

Kleine und große Mundharmonikas in tiefen oder hohen Registrierungen, dezent elektronisch verstärkt – ein Gesamtklang wie ein ganzes Orchester.

Gemeinsam sind die vier Ausnahmemusiker mit allen Arten und Größen von Mundharmonikas rund um den Globus unterwegs. Im neuen Programm sind wieder jede Menge witzig interpretierte Hits aus der Pop- und Unterhaltungsmusik, peppige Klassik, feine Volksmusik und natürlich die großen Western- und Filmtracks zu hören.

Wir verlosen für das Kozert am 10. Oktober im Central Linz (20 Uhr) Freikarten!

Falls Sie sich Karten im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit OÖNcard 10% Rabatt! Tickets bei den OÖN Linz, Wels und Ried (OÖN-Tickethotline 0732 / 7805 805) oder www.nachrichten.at/ticket